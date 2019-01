Triberg Viel investiert in den Friedhofsbereich

Die Dorfkultur, getragen von den Vereinen, war auch 2018 wieder sehr rege und umfangreich. "Der Zusammenhalt in Gremmelsbach ist nach wie vor sehr gut. Die große Teilnahme an der Dorfputzete, etliche ehrenamtliche Patenschaften und die zahlreichen Vereinsveranstaltungen, wie beispielsweise die Feier des 175-jährigen Bestehens des Kirchenchors, zeigen dass die Gremmelsbacher für ihr Dorf interessieren und die Gemeinschaft intakt ist", so Reinhard Storz.

Das Jahr 2019 wird geprägt sein von Maßnahmen, die sich im vergangenen Jahr verzögert haben. So wird die Feuerwehrabteilung Gremmelsbach in Kürze mit den Umbaumaßnahmen für die Unterbringung des neuen Fahrzeuges, das im April geliefert wird, beginnen. Unmittelbar daran wird sich die dringende Sanierung des Dorfplatzes anschließen. Im Dorfgemeinschaftshaus steht die Toiletten-Sanierung im Untergeschoss an und am Kohlplatz wird eine neue Müllsammelstelle eingerichtet.

Die Kommunalwahlen im Mai werden für Gremmelsbach einige Veränderungen mit sich bringen. "Es ist von ganz besonderer Bedeutung, dass nach den Wahlen die Ortschaftsverfassung wieder mit einem gut besetzten und entscheidungskräftigen Ortschaftsrat ausgefüllt wird. Dafür brauchen wir gute Kandidatinnen und Kandidaten auf den Wahlvorschlägen", betonte Ortsvorsteher Storz. Er appellierte an die Bevölkerung, sich den Anfragen nicht zu verschließen.

Große Aufgaben stehen in den kommenden Jahren in Gremmelsbach bevor. Breitband- und Wasserversorgung in den Außenbereichen, Sanierung der Dorf- und der Leutschenbachstraße, stehen ganz oben auf der Wunschliste des Ortsvorstehers.

Sein besonderer Dank ging an die Mitglieder des Ortschaftsrats und deren Partner für die stets sehr vertrauensvolle, engagierte und harmonische Zusammenarbeit mit dem Ziel einer guten Entwicklung des Dorfes. Für die Unterstützung durch seine Verwaltungsmitarbeiterin Susanne Kienzler fand er gleichfalls lobende Worte. Ortsvorsteher-Stellvertreter Helmut Finkbeiner dankte Reinhard Storz für seine ehrenamtliche und intensive Arbeit, um Gremmelsbach weiter voran zu bringen.