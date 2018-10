Triberg Viel Geld in Sanierungen investiert

"Unsere Genossenschaft hatte zum Stichtag 31. Dezember 2017 eine Bilanzsumme von rund 8,5 Millionen Euro, und der Bestand an eigenen Immobilien belief sich auf 254 Wohnungen, sieben gewerbliche Einheiten sowie 65 Garagen und 30 Stellplätze", führte Sluzalek aus. Um die Wohnqualität der Mieter zu steigern, habe man 2017 viel Geld in die Hand genommen und rund 560 000 Euro in die Sanierungen investiert.