Triberg Viel Applaus für die jungen Künstler

Joelle Dupont-Hennig begrüßte seitens der Südfranzosen die Besucher. Mit dem Beatles-Hit "Help" von 1965 und dem Titel "Poupée de sire" von der Französin France Gall, mit dem diese für Luxemburg den Eurovision Song Contest 1965 gewann, wurde das Konzert eröffnet. Danach wechselten sich moderne Songs der vergangenen Jahre ab mit älteren Titeln, Insgesamt ein bunter Mix. So folgte aus dem Jahre 2017 der "Believer" von den Imagine Dragons, gefolgt von "L’oiseau et l’enfant", ein Lied, Marie Myriam (1977).

Mit Mark Forsters "Sowieso" und Max Giesingers "80 Millionen" standen auch deutsche Lieder auf dem Programm, ebenso die deutsche Rockgruppe "Scorpions" mit "Wind of Change". Immer wieder traten auch sehr stimmgewaltige Solisten ans Mikrofon und bereicherten das Konzert, ebenso der Hit der "Cranberries", das Anti-Kriegs-Lied "Zombie" oder die "Dancing Queen" von Abba – das Programm bot eine außerordentliche Vielfalt.

Nicht vergessen hatte man aber auch das leibliche Wohl der Besucher: Nach rund einer Stunde gesanglicher Höchstleistungen wurde eine kleine Pause eingelegt, in der Schüler und ein Lehrer des SGT Getränke und Laugengebäck anboten.

Mit den "Rolling Stones" und deren Ballade "Angie" begann der zweite Teil des hörenswerten Konzertes, in dem wiederum auch deutsche und französische Künstler "zu Wort" kamen, darunter auch der erst vor wenigen Wochen verstorbene französische Star Johnny Halliday oder Stromae ("Papaoutai"). Mit viel Applaus für die jungen Künstler wurde nicht gespart. Neben Eltern und weiteren Verwandten hatten sich einige Gemeinderäte, nach deren Sitzung im Robert-Gerwig-Raum, im Kurhaussaal eingefunden. Zum Lied "Auf uns" von Andreas Bourani lagen Textzettel aus, wer wollte, konnte mitsingen.