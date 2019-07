Triberg Vermisster Wanderer tot aufgefunden

Wie ein Sprecher der Polizei am Abend mitteilte, sei der Mann am Donnerstagmorgen zum Wandern aufgebrochen. Da er bis in den Nachmittag hinein nicht wieder zurück war, wurde die Polizei verständigt.

Bei den ersten Suchmaßnahmen konnte das Fahrzeug des Mannes entdeckt werden. Ein Hubschrauber der Polizei sollte bei der Suche unterstützen, was jedoch aufgrund des dichten Waldes zu keinem Ergebnis führte.

"Wir setzen jetzt auf Mantrailer und eine Drohne", heißt es von Seiten der Polizei. Speziell ausgebildete Suchhunde sollten helfen, den Mann zu finden. Im weiteren Verlauf der Suche wurden Proviant und Kletterausrüstung gefunden. Mit Hilfe zahlreicher Rettungskräfte gelang es, auch den Verunglückten zu finden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus.