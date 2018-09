Triberg Vermarktung wird intensiviert

Ohne Handschuhe und jeglichen anderen Schutz holte er Rahmen um Rahmen aus dem Kasten, um nach Brut oder Honig zu schauen. "Wenn sie sich nicht gerade in die Haare verirren, passiert eigentlich nichts", betonte er. Und – sowohl in Sachen Brut als auch beim Honig wurde er fündig. Bald beginne die Zeit, wo es gelte, den Bienen das zurück zu geben, was er ihnen in den vergangenen Wochen genommen hatte: Die Wintervorräte an Honig. Dies tue er mit dickem Zuckerwasser, das die Bienen im Winter wie Honig behandeln und einlagern - und das sie besser vertragen als den mineralstoffreichen Honig.