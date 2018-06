Triberg Verkaufsfläche wird erweitert

Triberg. Die bestehende Filiale in der Schwendistraße soll moderat vergrößert werden, so Bürgermeister Gallus Strobel. Dazu legte nun die Verwaltung den neuen Bebauungsplan Schwendistraße vor.

Markt wird künftig von 664 auf 850 Quadratmeter erweitert

Seit 2004 befinde sich in Nachfolge des einstigen Plus-Marktes der Discounter Netto dort und er habe sich etabliert. Durch einen Neubau soll dieser an die heutigen Erfordernisse an moderne und zeitgemäße Märkte angepasst werden. Zwar sei die Erweiterung von 664 auf künftig 850 Quadratmeter moderat, doch werde die Grenze zur Großflächigkeit überschritten, die in Baden-Württemberg bei Verkaufsflächen von über 800 Quadratmetern beginnt.