Triberg Verkaufsfläche wird erweitert

Nach dem Baufortschritt beim neuen Edeka-Markt mit dem demnächst anstehenden Aushub der Fundamentgräben, geht nun auch der Mitbewerber Netto in die Bau-Offensive.

Triberg. Die bestehende Filiale in der Schwendistraße soll moderat vergrößert werden, so Bürgermeister Gallus Strobel. Dazu legte nun die Verwaltung den neuen Bebauungsplan Schwendistraße vor, der zur Bauleitplanung vor. Seit 2004 befinde sich in Nachfolge des einstigen Plus-Marktes der Discounter Netto dort und er habe sich etabliert. Durch einen Neubau soll dieser an die heutigen Erfordernisse an moderne und zeitgemäße Märkte angepasst werden. Zwar sei die Erweiterung von 664 auf künftig 850 Quadratmeter moderat, doch werde die Grenze zur Großflächigkeit überschritten, die in Baden-Württemberg bei Verkaufsflächen von über 800 Quadratmetern beginnt.

Laut Bürgermeister werde mit dem Bebauungsplan lediglich eine moderate Erhöhung der Verkaufsfläche ermöglicht, die dazu diene, dem Markt hinsichtlich Waren-Präsentation und Einkaufserlebnis den heutigen Anforderungen anzupassen, sei davon auszugehen, dass die städtebaulichen Auswirkungen unwesentlich seien. Dennoch musste aufgrund der künftigen Größe eine Vorprüfung des Einzelfalles durchgeführt werden. Diese Vorprüfung komme zu dem Ergebnis, dass durch das Vorhaben sehr wahrscheinlich keine erheblichen Umweltauswirkungen entstünden. Somit bestehe keine Pflicht zur Prüfung der Umwelterheblichkeit, weshalb das Verfahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung (Paragraf 13a Baugesetzbuch durchgeführt werden könne.