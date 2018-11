Triberg Verkauf auf Marktplatz

Fleißige Hände formen Vanillekipfel oder stechen Zimtsterne aus. An zwei weiteren Nachmittagen wurden im Kindergarten Adventskränze gebunden und dekoriert, während andere Eltern die leckeren Plätzchen verpacken.

Beim besinnlichen Adventsverkauf auf dem Triberger Marktplatz vor dem Rathaus verkauft der Kindergarten St. Anna außerdem selbst gekochte Marmeladen, Kräutersalze und handgestrickte Socken. Der Erlös kommt den Kindern zugute.

Am Samstag, 24. November und am Samstag, 1. Dezember, freuen sich die Verkäufer ab 7.30 Uhr auf viele Besucher am Adventsstand. Bis 12.30 Uhr besteht die Möglichkeit durch den Einkauf den Kindergarten St. Anna zu unterstützen.