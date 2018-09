Triberg Verjüngngskur für das Waldsportbad

Triberg. Hauptamtsleiterin Barbara Duffner habe enorme Anstrengungen unternommen, denn erst Anfang August war ein entsprechendes Schreiben eingegangen, das Bundesmittel in Höhe von 100 Millionen Euro für die genannten Zwecke zusagt, hieß es in der Sitzung. Der Förderanteil an den entstehenden Kosten liege bei 45 Prozent, in der Regel sollen zwischen einer und vier Millionen Euro an Fördermitteln fließen.

Diese einmalige Chance solle unbedingt genutzt werden, allerdings musste bis zum 24. August die Bewerbung angezeigt werden, bis zum 31. August musste der Förderantrag abgegeben werden.

Die Kostenschätzung zur Sanierung des Bades gehe von Kosten in Höhe von knapp 5,9 Millionen Euro aus, dazu komme die Möblierung in Höhe von rund 80 000 Euro, so Bürgermeister Gallus Strobel, der diesen Vorschlag in Abstimmung mit dem Ältestenrat vorlegte. Sollte der Zuschuss gewährt werden, könne er sich vorstellen, so Strobel, dass man das Bad 2019 bis Mitte August geöffnet lassen könnte, um danach direkt sowohl mit der Sanierung des Bades wie auch des Betriebsgebäudes zu beginnen. In der Zwischenzeit könnte eine Planung stattfinden, in die auch die Bürger mit einbezogen werden könnten, wie er auf Forderung von Friedhelm Weber (SPD) erläuterte.