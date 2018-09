Triberg Vergnügliche Fahrt an den malerischen Bodensee

Triberg-Gremmelsbach. Wieder einmal hatte das Leitungsteam der Gremmelsbacher Senioren (Doris Engelke) in der Wahl des Ziels eine glückliche Hand: der Bodensee und dort die Stadt Überlingen. Schon der Tag war dazu angetan, dass von daher alle Voraussetzungen stimmten: prächtig der Himmel, prächtig deshalb die Stimmung der Touristen.

Erste Station Gasthof Krone in Überlingen: das Mittagessen. Bodensee und keine Schifffahrt, das geht nicht. Also eine Panoramafahrt auf dem Überlinger See, eineinhalb Stunden lang am frühen Nachmittag. Auf das Festland zurückgekehrt, war jetzt Zeit für einen Bummel am See, für eine Tasse Kaffee oder ein Eis.

Danach die Fahrt mit dem Bus nach Hödingen zum Hofcafé, wo ein Vesperbüffet vorbereitet war, und da gerade am Diensttag Backtag war, konnten die Gäste frisches Brot mitnehmen, regionale Produkte luden zum Kauf ein, unter anderem Marmelade, Rapsöl, Honig.