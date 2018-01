Triberg Vergabe zugestimmt

Dazu hatte die Verwaltung dem Rat ein Angebot der Firme e+i Elektroplanungs GmbH vorgelegt, nach welchem die Arbeiten 15 488 Euro netto kosten sollen. Die Planungen der elektrischen Anlagen umfassen dabei nicht nur die Beleuchtung der einzelnen Parkdecks, sondern des Gesamtbauwerks.

Enthalten sind darin unter anderem Schrankenanlage, Rolltor, Kassenautomaten, Sprechverbindungen, Aufschaltung der Anlage mit Videoübertragung. Die Planungen, so Bürgermeister Strobel, wolle man so schnell wie möglich beginnen, damit in Folge auch der Bau bald umgesetzt werden könne. Der Gemeinderat stimmte der Vergabe einstimmig zu.