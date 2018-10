Die beiden Seitenteile neben der Urnenwand auf dem Gremmelsbacher Friedhof stehen bereits. Der Firmenchef des Natursteinwerks Kenzingen, Armin Weber und sein Bruder Frank, legen letzte Hand an. Damit geht der Wunsch des Ortschaftsrats in Erfüllung, dass die Ergänzung des Bauwerks aus dem gleichen Stein wie die Urnenwand selbst bestehen sollte, was in späterer Zeit nicht mehr möglich wäre, wie es unlängst in einer Ortschaftsratsitzung hieß. Foto: Volk