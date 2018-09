Triberg Unterstützung in sozialen und finanziellen Situationen

Büro an vier Tagen in der Woche besetzt

Manuela Braun, die an der Dualen Hochschule in Villingen-Schwenningen in der Fachrichtung Soziale Arbeit ihren Bachelor of Arts absolviert hat, steht allen Hilfesuchenden zur Verfügung. Ihr Einzugsgebiet umfasst die Region Triberg, Schonach, Schönwald, St. Georgen, Königsfeld und Tennenbronn, sowie Bräunlingen und Brigachtal.

Die Triberger Beratungsstelle ist an vier Tagen in der Woche besetzt. Gesprächstermine können telefonisch vereinbart werden.

Weitere Informationen: Telefon 07722/32 17 oder per E-Mail an manuela.braun@caritas-sbk.de