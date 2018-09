Triberg. Am Schwarzwald-Gymnasium Triberg beginnt für alle Schüler ab Klasse 7 der Unterricht am Montag, 10. September, mit der zweiten Stunde um 8.35 Uhr und endet nach der fünften Stunde. Die sechsten Klassen treffen sich am Montag zur Fahrt ins Schullandheim am Busparkplatz (oberhalb des Schwarzwaldmuseums). Abfahrt ist um 9 Uhr Richtung Bodensee. Die Schüler der neuen fünften Klassen finden sich am Dienstag, 11. September, um 8.45 Uhr in der Eingangshalle des Gymnasiums ein. Nach einem musikalischen Empfang und einer Begrüßung durch den Schulleiter, wozu die Eltern mit eingeladen sind, gibt es noch eine kleine Überraschung von der SMV und dem Freundeskreis. Danach wird die Klasseneinteilung bekannt gegeben, und die Klassenlehrer werden den Schülern vorgestellt. Mit Klassenlehrerunterricht und einem besonderen Einführungsprogramm wird das neue Schuljahr begonnen. Im Anschluss an die Begrüßung stehen Schulleitung und Sekretariat den Eltern für offene Fragen zur Verfügung. Hier gibt es auch Informationen und Anmeldemöglichkeit zur Nachmittagsbetreuung. Der Unterricht endet nach der fünften Stunde um 12.05 Uhr.