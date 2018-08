Triberg Unternehmen wollen mitreden

Der dortige Geschäftsführer, Thomas Burger, ist gleichzeitig ehrenamtlicher Präsident des wvib Schwarzwald AG Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen Baden. An seiner Seite war der Hauptgeschäftsführer des wvib, Christoph Münzer. Schwerpunkt der gemeinsamen Gespräche war die Stärkung des Ländlichen Raumes. Sowohl der Gemeindetag Baden-Württemberg als bedeutendster kommunaler Landesverband als auch der wvib Schwarzwald AG mittelständische Mitglieder) haben sich die Stärkung des Ländlichen Raumes auf die Fahnen geschrieben und verschiedene Kooperationsmöglichkeiten ausgelotet. Die Gesprächsteilnehmer waren sich einig, dass der Ländliche Raum in Baden-Württemberg ein maßgeblicher Faktor für den Erfolg des gesamten Landes sei und nicht als Problemfall, beziehungsweise Mangelraum dargestellt werden könne. Im Gegenteil, es seien zahlreiche mittelständische Betriebe gerade im ländlichen Raum angesiedelt und auch die Kommunen im Ländlichen Raum pflegen einen sehr engen Kontakt zu den dortigen Geschäftsführern. Aus Sicht der wvib Schwarzwald AG ist der Schwarzwald das schönste "Industriegebiet" und gleichzeitig ein wunderbares Naherholungsgebiet für zahlreiche Menschen.

Um auch in Zukunft die Interessen des Ländlichen Raumes und gerade auch des Schwarzwaldes in der Politik geltend machen zu können, sollen deshalb Allianzen gebildet werden, denn Gemeinden und mittelständische Betriebe bilden das Rückgrat des Ländlichen Raumes.

Die wvib Schwarzwald AG beabsichtigt unter anderem einen Stiftungslehrstuhl an der Hochschule in Offenburg einzurichten mit dem Schwerpunkt der Arbeitswelt der Zukunft. Ziel dieser Aktion ist es unter anderem, die Wertschöpfung im Ländlichen Raum zu erhalten und zu steigern. Der Gemeindetag Baden-Württemberg möchte mit Unterstützung zahlreicher Bündnispartner innovative Instrumente der Dorfentwicklung für neue Entwicklungschancen eröffnen und Hilfe zur Selbsthilfe bieten. Folgende Ziele werden verfolgt: Digitalisierung, Sicherstellung einer wohnortnahen Gesundheits- und Pflegeversorgung, leistungsfähige Anbindung an Straßenverkehr und ÖPNV, Erhalt von Schulen vor Ort und erreichbare Schul- und Bildungswege in der Fläche, sowie aktive und erfolgreiche Integration von Menschen mit Zuwanderungshintergrund. Thomas Burger hat sich nochmals vehement dafür stark gemacht, dass der Ländliche Raum sowohl mit schnellem Internet, mit ausreichenden Funkverbindungen und auch mit einer besseren verkehrlichen Erreichbarkeit sowie einer attraktiven Infrastruktur in den Gemeinden unterstützt wird.