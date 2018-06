Triberg. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montag, zwischen 8.30 und 18 Uhr, auf der Schwendistraße in Triberg einen Suzuki Swift. Ohne sich um den verursachten Schaden von rund 7000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Am Suzuki entstand laut Polizei Totalschaden. Hinweise zum Verursacher nimmt der Polizeiposten Triberg, Telefon 07722/1014, entgegen.