Triberg. Unbekannte Täter sind im Laufe des Donnerstags, in der Zeit zwischen 7.20 Uhr und 18.30 Uhr, in eine Wohnung in der Nußbacher Straße eingebrochen und haben daraus einen Geldbeutel, eine goldene Halskette und vier vorhandene Kindersparschweine gestohlen. Die Polizei St. Georgen, Telefon 07724/ 94 9500 ermittelt nun wegen schweren Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise.