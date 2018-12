Triberg Unbekannte beschädigen Anhänger

Triberg. Unbekannte Täter haben am Donnerstagvormittag zwischen 8 und 11.20 Uhr einen Anhänger eines Milchlastwagens mutwillig beschädigt, der vorübergehend auf dem Parkplatz an der Geutschstraße (Kreisstraße 5728) zwischen Schönwald und Triberg-Obertal abgestellt war. Die Unbekannten durchtrennten laut Polizeiangaben dabei Elektrokabel und Druckluftschläuche im Bereich der Deichsel und machten den Lastwagenanhänger so unbrauchbar. Hinweise zur Tat nehmen die Polizei Triberg, Telefon 07722/1014 oder auch das Polizeirevier St. Georgen unter Telefon 07724/ 949500 entgegen.