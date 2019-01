Triberg Umzug scheitert an Vorlagen

Triberg. Eigentlich hätte es ein ganz großes Ding werden sollen, das 25-jährige Jubiläum der Burghex’e Tryberg. Zwei Tage lang närrisches Hexentreiben mit großem Ball im Kurhaus, dazu im Bereich des Burggartens ein riesiges Festzelt – 75 Zünfte und rund 20 Guggenmusiken hatten bereits für den Jubiläumsumzug zugesagt.

Doch es kam anders: "Wir sind vor allem am verlangten Sicherheitskonzept für den Umzug gescheitert", so die Vorsitzende Vanessa Schwab. Sicher mag es verschiedene Vorlagen geben, die man auch im Internet einsehen könne – diese seien für Triberg leider nicht anwendbar. Und vorhandene Konzepte aus der Wasserfallstadt würden nicht weiter gegeben. Reichlich frustriert seien sie, so die Vorsitzende.

So stehen nun folgende Zeilen auf der Homepage der Hexen: "Wir wollten am 2. und 3.Februar 2019 ›25 Burghex Tryberg‹ mit einem Narrentreffen feiern. Leider mussten wir unser Vorhaben absagen. Uns ist die Entscheidung sicher nicht leicht gefallen und wir bedauern die zu tiefst. Es gibt mehrere Gründe warum wir so entscheiden mussten.