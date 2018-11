Triberg Umlagen zerren an Einsparungen

Insgesamt 516 024,72 Euro Umlage zahlte Triberg 2016 (Plan 551 256 Euro), Schönwald 235 844,66 Euro (Plan 256 720 Euro) und Schonach 414 959,04 Euro (Plan 462 324 Euro).

2017 belief sich der Verwaltungshaushalt auf 1,75 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt auf 340­ 498,14 Euro, insgesamt damit auf 2,09 Millionen Euro. Geplant waren 2,09 Millionen Euro.

Auch 2017 erhielt man wiederum höhere Zulagen für die Schulen und konnte erneut bei Personalkosten und Verwaltungsaufwand sparen.

Allerdings war die Umlage für die Kläranlage höher als der Planansatz, Grund hierfür waren Mehrausgaben in der Abwasserabgabe und der Kläranlagenunterhaltung.

Dafür kehrten sich 2017 aber die gesunkenen Schülerzahlen wieder um: an der Realschule waren es nun 337 (Vorjahr 331), am Gymnasium 312 (Vorjahr 310).

2017 zahlte Triberg insgesamt 521 079,38 Euro Umlage (Plan 547 193 Euro), Schönwald 245 942,26 Euro (Plan 258 474 Euro) und Schonach 430 768,71 Euro (Plan 462 333 Euro).

Schonachs Bürgermeister Jörg Frey wies darauf hin, dass die Haushaltsüberschüsse 2017 wesentlich höher seien, als das Volumen des Vermögenshaushalts.

Das stünde nicht im Verhältnis und sei so eigentlich auch nicht üblich. Gerade in Bezug auf die Änderung der Haushaltsdarstellung auf Doppik mahnte er hier Änderungen an. Außerdem wäre es ja sicherlich schön, so, Frey, wenn die Gemeinden weniger Umlagen zahlen müssten, jedoch sollte doch wenigstens das Abschreibe-Volumen wieder investiert werden, gab er zu bedenken.

Dopik habe man ja noch nicht, entgegnete Bürgermeister Strobel. Aber man habe diese Haushaltsreste bewusst hinsichtlich der Maßnahmen zur Einleitungserlaubnis in Kauf genommen. "In 2019 soll das umgesetzt werden, da werden wir die Gelder brauchen".

Die beiden Rechenschaftsberichte genehmigte die Versammlung einstimmig.