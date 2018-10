Triberg Trockenschäden sind enorm

Michael Mayer, Leiter der Holzverkaufsstelle, beschrieb die aktuelle Situation am Holzmarkt, wo sich die Lage seit September fast täglich ändert. Er riet den Waldbesitzern, nur in Absprache mit dem Revierleiter Holz einzuschlagen, und warnte: "Käferholz kann derzeit bis zu acht Wochen mit steigender Tendenz im Wald liegen bleiben." Das anfallende Käfer- und Trockenholz sollte sorgfältig aufgearbeitet und getrennt vom Frischholz gelagert werden. "Sicher werden die Trockenschäden den Markt bis in den Sommer 2019 begleiten", so Mayer. "Und es hört nicht auf", riskierte er einen Blick in die nahe Zukunft. Mayer versicherte den Privatwaldbesitzern, die Preise so lange wie möglich stabil halten zu wollen, das Kalamitätsholz stehe dennoch unter gehörigem Preisdruck.

Im Anschluss an die Veranstaltung des Forstamtes präsentierten die Forstbetriebsgemeinschaften (FBG) Triberg und St. Georgen ihre Zahlen für das vergangene Jahr. Die beiden Vorsitzenden Herbert Fehrenbach und Georg Wentz zeichneten den FBG-Geschäftsführer Hans-Peter Hummel für sein 25-jähriges Engagement aus.

Hummel stellte seinen Geschäftsbericht vor. So waren in Triberg 12 200 Festmeter mit einem Umsatz von knapp 940 000 Euro und in St. Georgen 3150 Festmeter zu 236 000 Euro vermarktet worden. Dort wurde 35 Prozent weniger, in Triberg 30 Prozent mehr Holz eingeschlagen. Als treue Kunden nannte er die Sägewerke Finkbeiner, Streit und Rombach. Für einen besseren Informationsfluss in den FBGs, erläuterte Fehrenbach, soll mit der Gebührenabrechnung im Frühjahr 2019 eine E-Mail-Datenbank der Mitglieder erstellt werden.