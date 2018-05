Triberg Triberger Trachten stehen Spalier

Buntes Rahmenprogramm

Das Rahmenprogramm der Geburtstagsfeier startet am Freitag mit einem Boule-Turnier ab 11 Uhr auf der Naturbühne am Wasserfall. Es folgt um 16 Uhr der offizielle Festakt mit Grußworten, Musikumrahmung durch die Stadt- und Kurkapelle nebst Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde auf dem Marktplatz unter Beteiligung der Gäste aus Fréjus, Triberger Bürgern und Vereinen. Eine Abendveranstaltung ab 18 Uhr mit Ausstellungseröffnung im Kurhaus-Foyer und Musikunterhaltung durch die heimischen "Bordellos", Auftritten der Chöre "CIP" und "OFAFOLAU 83" sowie des Orchesters "Azur Danse" aus Frankreich wird es auf der Kurhaus-Bühne geben.

Am Samstag, 9. Juni, steht eine Tunnel-Sonderfahrt mit einer Diesellok und Moderation durch Wolfgang Gissler in französischer Sprache und einem kurzen Stopp mit Imbiss am Hornberger Bahnhof auf dem Programm. Danach werden ab 14 Uhr die Triberger Sehenswürdigkeiten wie Wasserfall, Schwarzwaldmuseum, TribergLand und Greifvogelpark erkundet. Auch der anlässlich des Schinkenfests stattfindende Flohmarkt soll besucht werden. Ab 15 Uhr finden im Festzelt beim Kurhaus Vorführungen statt, bei denen heimische und französische Gruppen auftreten werden. In der Jahnhalle wird es ein Handball-Freundschaftsspiel zwischen Handballspielern aus Fréjus und Triberger TV-Handballern geben. Das Abendessen wird im Kurhaus vom Wirteverein der Raumschaft Triberg serviert, bevor die "Silbertaler" den Abend musikalisch beschließen.

Gottesdienst und Umzug

Am Sonntag, 10. Juni, führt ab 10 Uhr eine kleine Prozession vom Kurhaus in die Stadtkirche, wo ab 10.15 Uhr ein deutsch-französischer Fest- und Trachtengottesdienst unter Mitwirkung der Gastgeber und der Franzosen stattfindet. Anschließend gibt es ein Frühschoppenkonzert durch den Musikverein Gutach ab 11.30 Uhr im Festzelt und Brauchtums-Vorführungen auf dem Vorplatz des Kurhauses. Zum Mittagessen wird den Gästen Triberger Fichtenschinken mit Kartoffelsalat vom raumschaftlichen Wirteverein serviert. Gestärkt können Gäste und Einheimische zu einem weiteren Höhepunkt übergehen: Es steht der Festumzug in Verbindung mit dem große Trachtenumzug durch die Wasserfallstadt anlässlich des parallel am 9. und 10. Juni stattfindenden Triberger Schinkenfests an. Am vierten Original Schwarzwälder Trachtenumzug werden auch die Gäste aus Südfrankreich teilnehmen. Am Abend heißt es für diese schon wieder Abschied zu nehmen. Sie werden gegen 18 Uhr ihre weite Rückfahrt antreten.

Ratsmitglied Susanne Muschal (SPD) ärgerte sich in der jüngsten Sitzung etwas, dass man über das Boule-Tournier bisher nichts erfahren habe. Nun höre sie, dass sich schon 20 Franzosen und rund 15 Triberger angemeldet hätten. Arnold meinte in diesem Zusammenhang, dass man eigentlich dazu keine Anmeldung brauche. Ein Lob erhielt er für seine intensive Vorbereitungsarbeit. "Es war recht anstrengend, aber ich denke, es wird ein Höhepunkt im Jahresprogramm", bestätigte der Stadtmarketingleiter den Gemeinderatsmitgliedern, die das vorgestellte Programm einhellig befürworteten.

Gastgeschenk vorbereitet

Als Gastgeschenk erhalten die französischen Freunde eine Holztafel mit dem Triberger Trachtenpaar samt Wasserfall, die von Holzbildhauer Samuel Kammerer gestaltet und von Werner Oppelt bemalt wurde, informierte Arnold.