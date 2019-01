Triberg Triberger Teufel ist 125 Jahre alt

Die wiedererkennbare Narrenfigur der Triberger Fasnet hat viele Geschichten zu erzählen und diese möchte die Narrenzunft Triberg und ihr Teufelsträger und Schnitzer Chris Centner allen Narrenfreunden näher bringen. Aus diesem Grund wird es eine Maskenausstellung geben, in der viele Teufelsmasken aus verschiedenen Jahren und von unterschiedlichen Schnitzern zu Schau gestellt werde: ergänzt durch reichlich Informationen über den Teufel selbst, die Schnitzer und die Triberger Fasnet.

Die Ausstellung wird in der Sparkasse Triberg vom 4. bis 22. Februar ausgerichtet. Der Eintritt ist frei.

Die Narrenzunft Triberg und Chris Center laden alle ein, in einem Stück Triberger Geschichte zu schwelgen. Sie sind sich einig: "Der Teufel ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der Triberger Fasnet." "Deswegen seid dabei beim Narrentreffen in Offenburg, beim Kinderumzug und traditionellen Fackelumzug am Schmutzigen Donnerstag und beim Sonntagumzug in Triberg, ob als Hästräger oder Zuschauer", appelliert die Triberger Narrenzunft.