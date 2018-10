Triberg Triberger besuchen Bataillon

Beim jetzigen Treffen wurden dann die weiteren Termine vereinbart. So wird wieder eine Delegation der Bundeswehr in diesem Jahr am Volkstrauertag in Triberg anwesend sein.

Höhepunkt des Jubiläumstags in Stetten war der "Große Zapfenstreich", zu dem die Vertreter der Patenbatterien aus den Städten und Gemeinden von Triberg, Bad Dürrheim, Waldshut, Uhldingen-Mühlhofen sowie Zwiefalten als Ehrengäste auf der Tribüne Platz nehmen durften.