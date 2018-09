Triberg Triberg-Land lockt Besucher an

Ein Ziel der neuen Attraktion Tribergs, dem "Triberg-Land", war es, die Unterstadt mit mehr Leben zu füllen. Und tatsächlich finden immer mehr Menschen in die Räume in der Hauptstraße 48.

Triberg. Der städtische Marketingleiter Nikolaus Arnold rechnet vor, dass es seit der Eröffnung des Triberg-Land mit seinen Modelleisenbahn-Landschaften am 30. September 2017 bis Ende Dezember insgesamt 7700 Besucher waren. In diesem Jahr stimmen die Zahlen noch optimistischer. Von Januar bis Mitte August seien es rund 25 000 Besucher gewesen, das seien durchschnittlich über 100 Gäste täglich im Triberg-Land. "Das ist schon mal was", meint der Marketingleiter. "Aber wir haben noch Luft nach oben." Bislang gebe es so gut wie keine Reisegruppen für das Triberg-Land, "weil sie die Zeit nicht eingeplant haben". Aber Arnold hat Hoffnung: "Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann auch für Reiseveranstalter interessant wird."

Großer Vorteil sei die Triberg-inklusiv-Karte. So könnten die Wasserfallbesucher mit ihrer Eintrittskarte ohne weitere Kosten das Triberg-Land nutzen. Das seien rund 90 Prozent der Gäste im Triberg-Land. Die restlichen zehn Prozent kämen nur ins Triberg-Land, also nicht auch noch zum Wasserfall. Wobei der Eintrittspreis ins Triberg-Land mit 2,50 Euro und zwei Euro mit Gästekarte erschwinglich gehalten sei.