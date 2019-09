Triberg Traditions-Café Hotel Adler hat neuen Besitzer

Da vor allem auch die Stadt um Bürgermeister Gallus Strobel sehr interessiert war, diesen eigentlich außergewöhnlichen Betrieb weiterzuführen, kam es zu Gesprächen mit dem Inhaber des Best Western Hotels Schwarzwaldresidenz. Georg Wiengarn war seit Jahren wegen eines anderen Objekts in Verhandlungen, die sich letztendlich als nicht zielführend herauskristallisierten. "Im Prinzip gab es ein Gespräch mit der Familie Holzer – dann waren wir uns einig. Ich bin mir bewusst, dass es einen gewissen Sanierungsstau gibt, vor allem in den Zimmern. Zunächst werden meine Familie und ich das Haus wohl sehr behutsam einer gewissen Verjüngungskur unterziehen", so der neue Chef des Hauses.