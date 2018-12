Triberg Traditions-Betrieb unter neuer Regie

"Langfristig wollte und möchte ich das Haus abgeben", stellt Holzer klar. Selmonmusáj pflichtet bei und betont, nach Ablauf der Pachtzeit sei ein Kauf fest eingeplant. Die beiden Männer sind sich handelseinig und die Chemie stimmt, das steht fest.

Bürgermeister freut sich

Die große Freude über die Neueröffnung teilten auch Bürgermeister Gallus Strobel und Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold. "Wir sind sehr froh, dass das Café Adler wieder geöffnet hat und nicht nur wir, auch die Triberger freuen sich sehr", erklärt Strobel. Die vier Herren stoßen auf die Neueröffnung an und alle Seiten zeigen sich vollauf zufrieden, dass das Café Adler die gastronomische Landschaft in Triberg wieder bereichern wird.

Kann an die gewohnte Qualität angeknüpft werden? Das dürften sich all jene fragen, welche das renommierte Café Adler besuchten. "Ich habe einen Konditor angestellt, der auch nach den Rezepten von Herrn Holzer arbeitet", erklärt Selmonmusáj. "Ja, ich habe alle meine Rezepte zur Verfügung gestellt", bestätigt Holzer. Zu Altbewährtem kommt auch Neues in das Konzept. Ab 2019 wird ein Mittagstisch angeboten, Aufkleber weisen auf Gratis-W-Lan hin.

"Die Touristen fragen immer alle danach, das muss man heute haben", sagt Selmonmusáj. Wie sich im Gespräch zeigte, sind die Eheleute Selmonmusáj echte Gastro-Profis. Sie führten ein Restaurant in Simonswald und betreiben aktuell das "La Dolce Vita" in Freiburg. Die Bewertungen auf ihrer Facebook-Seite sind tadellos, gutes Essen und freundlicher Service werden gelobt.

Vlora und Afrim Selmonmusaj leben seit 2007 in Deutschland, zuvor in Brüssel. Afrim Selmonmusáj ist belgischer Staatsbürger und wohnt mit seiner Familie in Freiburg. Das Ehepaar ist seit zwölf Jahren verheiratet und hat zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen.