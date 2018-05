Auf Einladung des Trachtenvereins Bleibach wirkte der Trachtenverein Triberg beim Maibaumstellen am Wochenanfang mit. Nach dem großem Festumzug und dem erfolgreichen Aufstellen des Maibaums, führte die Kindertrachtentanzgruppe unter Leitung von Angelika Wiedel in der voll besetzen Festhalle noch mehrere Trachtentänze auf. Regelmäßig besuchen die Bleibacher Trachtenträger im Gegenzug das Triberger Schinkenfest und wirken auch in diesem Jahr wieder beim großen Schwarzwälder Trachtenumzug am Sonntag, 10. Juni, gemeinsam mit dem Musikverein aus Bleibach-Siegelau mit. Foto: Saurbier