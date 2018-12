Triberg Trachtenkapelle lädt zum Abendprogramm

Die Zuschauer erwartet ein außergewöhnliches Programm. Es wird eine Reise um die halbe Welt sein, auf die die Akteure das Publikum mitnehmen: Zum Abschluss des Jubiläumsjahres präsentiert der Verein seine Geschichte und legt den Schwerpunkt auf die Konzertreisen der vergangenen 25 Jahre. Von diesen Erlebnissen gibt es einiges zu berichten und viel davon will der Verein an diesem Abend mit den Gästen zusammen Revue passieren lassen. Mit Musik, kleinen Schauspielen und feurigen Tänzen hofft die Trachtenkapelle auf eine gefüllte Festhalle in Nußbach. Der Festliche Abend setzt einen Glanzpunkt im zu Ende gehenden Jubiläumsjahr 2018.