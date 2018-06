Triberg Trachten locken Besuchermassen an

Triberg. Der Sonntag begann zunächst mit einem fast zweistündigen Festgottesdienst in der Triberger Stadtkirche, die aus allen Nähten zu platzen drohte. Denn nicht nur dutzende Trachtenträger nahmen an der Messfeier teil, sondern auch zahlreiche Gäste aus Tribergs Partnerstadt Fréjus, die das 55-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft in der Wasserfallstadt mitfeierten.

Pünktlich um 14 Uhr begann bei strahlendem Sonnenschein der vierte Trachtenumzug im Rahmen des Triberger Schinkenfests, an dem sich in diesem Jahr 24 Trachtengruppen und Musikvereine aus der Region und darüber hinaus beteiligten. "In diesem Jahr haben wir die Aufstellung umgedreht, sodass auch die Trachtenträger und Musiker einmal die anderen Gruppen sehen können", informierte der Vorsitzende des veranstaltenden Trachtenvereins, Nikolaus Arnold. Der Musikverein Nußbach führte dem bunten Umzug an und Bürgermeister Gallus Strobel sorgte dabei persönlich für einen reibungslosen Ablauf.

Auch Gäste aus Fréjus erfreuen die Zuschauer