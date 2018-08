Triberg Tour bietet viele Ausblicke

Triberg. Von Schönwald zum Brendturm führte die acht Kilometer lange Strecke auf 1000 Meter Höhe. Claudia Waldvogel, Vorsitzende des Frauenbunds Triberg und gleichzeitig Tourenführerin des Schwarzwaldvereins Furtwangen, freute sich, bereits morgens um 8 Uhr neun motivierte Teilnehmerinnen in Schönwald zu begrüßen.

Bereits nach wenigen Höhenmetern bot sich von der Sprungschanze ein herrlicher Blick auf das sonnige Dorf. An einigen neuen Holzliegen vorbei führte der Weg durch das Naturschutzgebiet Briglirain, in dem die Teilnehmer noch den Tau in der Sonne überall glitzern sahen, zur Elzquelle. Die europäische Wasserscheide lässt sich direkt erkennen, da die Elz in den Rhein fließt, der schließlich die Nordsee erreicht, und die wenige hundert Meter entfernte Donauquelle in das Schwarze Meer mündet. Auch die Martinskapelle wurde angeschaut und natürlich Danuvius, der Flussgott der Donau, der seit einiger Zeit künstlerisch an der Quelle dargestellt wird.

In der Nähe der Martinskapelle traf die muntere Schar zufällig auf Erzbischof Stephan Burger, der sich gerne zum Gruppenbild dazustellte und an alle viele Grüße ausrichten ließ. So erreichte die Gruppe am Güntherfelsen vorbei, einer Wollsackverwitterung, rechtzeitig den Brend, so dass sich die Teilnehmerinnen noch frisch machen und stärken konnten.