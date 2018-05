Triberg Totalverluste durch Wetterkapriolen

Sehr ungewöhnlich stellte sich das Jahr dar, das schon früh im Jahr sehr warme Temperaturen erbrachte und eine enorm frühe erste Haselblüte brachte, die jedoch von den Bienen nicht genutzt werden konnte. Noch seltsamer war der Beginn des zweiten Quartals: Nach einer sehr frühen Obstbaumblüte bei sommerlichen Temperaturen stürzten die Temperaturen lang anhaltend in den Minusbereich und zusätzlich setzte Schneefall ein. Diese Wetterbedingungen setzten so manchem früh gebildeten Ableger so zu, dass es Totalverluste gab. Finkbeiner stellte auch eine erneute Sommer- und Herbsttrockenheit fest, die die Tracht einschränkte. Eine Entschädigung für den nahezu totalen Ausfall der Frühjahrstracht stellte der Waldhonig dar – bis weit in den Oktober hinein habe der Wald gehonigt.

Ein voller Erfolg sei das Sommerfest im Lindengrund gewesen, auch an Weihnachtsmärkten habe man wieder erfolgreich teilgenommen.

Sabine Schwäble berichtete von guten Einnahmen, die jedoch wegen der hohen Investitionen den Kassenbestand nicht erhöhten – eine schwarze Null stand am Ende in ihrem Kassenbuch. Josef Kuner und Hansjörg Becherer bestätigten den Bericht der von Tim Schreiber unterstützten Kassenführerin.