Triberg Tod hat seinen Schrecken verloren

Wie vor drei Jahren wird der katholische Priester des byzantinischen Ritus, Imre Georg Kisitzky, zusammen mit dem Vorarlberger Johannes-Chrysostomos-Chor am Sonntag, 29. April, ab 9.30 Uhr in der Stadtkirche Triberg die Heilige Messe zelebrieren. Das neue Gotteslob enthält auch Gesänge der byzantinischen Tradition, so dass die Gläubigen in den gemeinsamen Gesang einstimmen können. Entsprechend der östlichen Tradition soll die Muttersprache auch die Sprache des Gottesdienstes sein.

Die russische Musiktradition bildet die kirchenmusikalische Basis des Chores, der aber auch die musikalische Traditionen der südosteuropäischen griechisch-byzantinischen Christenheit beachtet. Dabei singt der Chor den Ostertropar in mehreren Sprachen und Weisen. Denn die Botschaft des Auferstandenen soll alle Menschen erreichen, aber auch die Einheit der Kirche bezeugen.

Der Tropar drückt die wesentliche Botschaft des Osterfestes aus: Gott und Mensch sind versöhnt, der Tod hat seinen Schrecken verloren. Entsprechend dem Satz im apostolischen Glaubensbekenntnis zeigt die klassische Osterikone den in den Hades stürmenden Christus, der mit beiden Händen Adam und Eva aus den Gräbern holt – umgeben von einer großen Zahl von Gestalten des alttestamentlichen Gottesvolkes.