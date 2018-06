Triberg Tierschützer demonstrieren vor Greifvogelpark

Die Tiere seien ein Leben lang eingesperrt und würden aus Profitgründen zur Schau gestellt, so Yvonne Würz von Peta. Sie bräuchten ein großes Gebiet, Volieren seien nicht artgerecht und beschränkten die Vögel in Flugverhalten, Nestbau oder der Partnerwahl. Schauflüge seien als Kompensation nicht ausreichend Besucher würden nichts darüber lernen, wie sich die Tiere in der Natur verhielten.

Würz kritisierte auch die Bezeichnung "Naturerlebnis". Nichts könne der Wahrheit ferner sein. Priorität müsse der Schutz des natürlichen Lebensraums der Vögel haben.

Um ihrem Protest Ausdruck zu verleihen zeigten sich am Samstagnachmittag mehrere Aktivisten in Sträflingskleidung, mit Vogelmaske oder sogar in einem Käfig sitzend.