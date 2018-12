Triberg Tiefsinnige Oper um Liebe und Tod

Triberg. Am Samstag, 15. Dezember, können sich Opernfans auf eine Neuinszenierung von Verdis La Traviata in Starbesetzung live aus der Metropolitan Opera in New York auf der Leinwand in den Kronenlichtspielen freuen. Diana Damrau und Juan Diego Flórez sind die unglücklichen Protagonisten. Giuseppe Verdis Oper erzählt in betörendem Dreivierteltakt eine bewegende Geschichte um Liebe und Tod - in der Opernliteratur geradezu unzertrennlich.. Unvergleichliche Melodien garantieren ein atemberaubendes, gefühlvolles Opernerlebnis.