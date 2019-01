Triberg Theater des SGT besucht Akademie Schloss Rotenfels

Ein Stück stumm zu spielen war für die Mädchen kein Problem, aber die schwierigen Aufgaben kamen erst: Zum einem mussten sie Emotionen zeigen, während sie eine Maske trugen: "Durch diese Übung werden wir jetzt mehr auf unsere Körperhaltung achten, genauso wie auf unsere Mimik, was unsere nächste Aufgabe war." Das ein Gesichtsausdruck so wichtig ist, war den Schauspielerinnen nicht bewusst.

"Das witzigste war aber das versteckte Theater!" Auf einmal anfangen in einer Menschenmenge zu streiten oder fremde Leute zu umarmen war einer der besten Erfahrungen auf den Weihnachtsmarkt. Ein Theaterstück zu spielen, ohne dass die Menschen wissen, dass man Theater spielt, war eine witzige Aufgabe für die Mädchen. Ein Stück kann man außerdem mit Tanz und Gesang aufpeppen: "Das allerwichtigste war aber, als wir unsere ernsten Szenen durch tanzen und singen spielen mussten. Aber die größte Herausforderung kam erst bei dem ›Clownmodus‹", so Annika (neunte Klasse). Da der Tutor der Mädchen unter anderem als Clown in Krankenhäusern arbeitet, wollte er ihnen diese außergewöhnliche Aufgabe näher bringen. Mit Clownsnase warteten sie, bis sie durch Laute und witzigen Bewegungen spielen konnten und zum ersten Mal mit dem Thema in Kontakt kamen.

"Seit ich das mal ausprobiert habe, habe ich wirklich sehr großen Respekt davor. Du musst einen kranken Menschen zum Lachen bringen, während man auf die eigene Haltung und Bewegung achten muss. Das ist viel schwieriger als gesagt", so Khurshida (neunte Klasse). Mit dieser Übung endete auch der Workshop für die Theater-AG. "Die Mädchen waren außerordentlich gut und waren immer aufgeweckt", so der Tutor Klaus- Peter. Am Mittwoch fuhren sie mit dem Zug zurück nach Triberg. Alle Mädchen möchten wieder dahin: "Das war sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir einen Workshop besuchen werden."