Der Kulturpreis Schwarzwald-Baar wurde jetzt in der Kategorie Theater/Schauspiel/Kleinkunst an vier Preisträger verliehen. Landrat Sven Hinterseh (Zweiter von links) und Arendt Gruben, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwarzwald-Baar (links) überreichten die Preise im Rahmen einer Feierstunde im Foyer der Sparkasse Schwarzwald-Baar in VS-Villingen. Einer der beiden dritten Preise ging an die Theater-AG des Schwarzwald-Gymnasiums in Triberg unter Leitung von Lehrerin Meike Stommer (wir berichteten). Foto: Schück