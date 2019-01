Triberg "Teuflische Infopost" macht Lust auf närrische Saison

Ein weiterer Höhepunkt des närrischen Treibens in Triberg ist die Katzenmusik am 28. Februar, dem "Schmutzige Dunschdig", wenn die Kinder und Jugendlichen den Zuschauern ihre fantasievollen Kostüme präsentieren können. Ebenfalls werden an diesem Tag die Triberger Teufel, welche im vergangenen Jahr ihren 125-jährigen Geburtstag feiern konnten, durch die Stadt ziehen.

Am 5. März endet die fünfte Jahreszeit

Der Fastnachtssonntag, 3. März, erlebt seinen Höhepunkt durch den großen Sonntagsumzug, bei welchem wieder viele Gäste aus nah und fern erwartet werden. Ein trauriger Tag wird der Abend des 5. März werden, denn nach dem Kinderball im Kurhaus haucht die Fastnachtspuppe auf dem Latschariplatz (Marktplatz) in den Flammen ihr kurzes Leben aus.

Aber auch ein Informationstableau über Termine des Jahres außerhalb der Fastnachtszeit enthält das Heft. Und so wird informiert, dass vom 3. bis 24. Februar in der Sparkasse Triberg eine Maskenausstellung mehrerer Schnitzer stattfindet und auf den 6. April die Mitgliederversammlung terminiert ist. Am 16. und 17. November findet das Schlachtplattenessen in der Zunftstube statt. Ebenso wird der kleinste Triberger Weihnachtsmarkt aufgrund des Vorjahreserfolgs wiederholt. Dieser findet am 7. Dezember im Innenhof des Rathauses statt.

Werbung in eigener Sache macht die Narrenzunft durch das Angebot, dass man die Zunftstube für Feste aller Art anmieten kann.

Zwei neue "Oberspättle" für die Zunft

Über zwei neue "Oberspättle" freut sich die Narrenzunft, denn Nina Fleig und Sabine Ketterer stellen sich mit gekonnten Reimen im Heft vor: "Schon von Kindesbeinen sind wir dabei, bei der schönen Triberger Narretei. Als Spättle werden wir die Straßen zieren, und als Maskenvertreter in eurem Sinne agieren."

Ebenso stellt sich Carolin Hermann mit einem närrischen Hallo vor, welche nach einem erfolgreichen Jahr als "Narrenazubi" in den erlauchten Rat aufgenommen wurde. Carolin hatte närrische Wurzeln, denn bereits ihr Vater Adolf war langjähriges Mitglied im Narrenrat, und ihr Großvater, Obernarr Franz Göttler, war eine Fastnachtslegende. Er war drüber hinaus der Erbauer des ersten Teufelswagens war.

Aufgrund behördlicher Auflagen bekam der derzeitige Teufelswagen keinen TÜV mehr, sodass dieser nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen darf. Aber es sind Bestrebungen im Gange, wieder einen Teufelswagen anzuschaffen. Erfreulich ist auch die Mitteilung der Zunft, dass der Narrenbrunnen eine Beleuchtung erhalten soll.

Weitere Informationen: www.narrenzunft-triberg.de