Triberg Temperamentvolle Hits zur Begrüßung

Knapp 50 Schüler saßen an ihrem ersten Schultag in der Realschule Triberg (RST) erwartungsvoll in der Aula.

Triberg. Die stolzen Eltern hinter ihnen hörten aufmerksam den Worten von Schulleiter Waldfried Sandmann zu. Doch zunächst wurden die Mädchen und Jungen von der Klasse 6a mit flotten Liedern empfangen.

Lieder der Sechstklässler