Triberg Teilnehmer erkunden Fitnessküche

Triberg. Der Kurs beginnt am Freitag, 14. September, und umfasst sechs Termine, jeweils von 19.15 bis 21.30 Uhr in der Küche der Realschule im Erdgeschoss, Zimmer 110. Kerstin Volkammer, Hauswirtschafterin und Ingenieurin für Ernährungs- und Haushaltstechnik, präsentiert eine vielfältige Sammlung an leckeren und gesunden Rezepten für alle, die Wert auf eine ausgewogene, sportlich-orientierte Ernährung legen. Gemeinsam wagen sich die Teilnehmer an schmackhafte und sattmachende Gerichte heran. Der Fokus liegt auf eiweißreichen Mahlzeiten mit hochwertigen Kohlenhydraten und gesunden Fettsäuren. Die Gerichte mit Fisch, Fleisch, Gemüse und Obst bringen einen gut durch den Tag. Vorlieben der Teilnehmer werden berücksichtigt. Schürze, Geschirrtücher und Aufbewahrungsbehälter sind mitzubringen. Die Gebühr beträgt 54 Euro, die am ersten Kurstag zu bezahlen ist. Die Lebensmittelkosten werden gesondert abgerechnet. Ein regulärer Kurs ist ab acht Teilnehmern möglich. Kommt ein Minikurs mit sechs oder sieben Teilnehmern zustande, erhöht sich die Gebühr um jeweils fünf Euro. Anmeldungen nimmt Janice Ketterer unter Telefon 07722/95 32 52, Fax 07722/ 95 32 23 und E-Mail Janice.Ketterer@triberg.de entgegen.