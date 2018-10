Triberg Teilnahmezwang beim Breitband

Um die Wiederholung von Grabungen zu vermeiden, ist dieses Unternehmen im Zusammenhang mit der Wasserversorgung in den Außenbereichen, in denen noch private Quellen genutzt werden, zu sehen, hieß es jüngst in der Ortschaftsratssitzung. Drängend ist dieses Problem schon jetzt, da eigene Quellen auf den Höfen in diesem heißen Sommer versiegten. Am Anschluss an die Gemeindewasserversorgung besteht dennoch nicht überall besonderes Interesse. Das könnte sich jedoch ändern, weil immer häufigere und kostspieligere Wasseruntersuchungen gesetzlich vorgeschrieben sind.

Mit dem Interesse am Breitbandkabel ist es ähnlich. Ältere Einwohner sind mit den bisherigen technischen Möglichkeiten zufrieden und wollen den Vorteil nicht sehen, dass der Wert des Hauses bei Verkauf enorm gesteigert ist. Nur eine Lösung ist ausgeschlossen, dass ein Teil von Anwohnern einer Straße zu einem Breitbandkabel bereit ist, und andere nicht. Es besteht Teilnahmezwang.

Feststeht für den Gremmelsbacher Ortsvorsteher, dass die Kosten nur ein Eigenarbeit zu bewältigen sind. Er hofft aber auch auf Zuschussprogramme. Auf diesem Gebiet kommen noch viele Überlegungen und Entscheidungen auf Stadt und Teilgemeinden zu.