Triberg Team bei TV-Show "Das große Backen - Die Profis" ausgeschieden

Bei dem ersten Wettbewerb musste "Team Blau" zunächst 50 makellose und identische Törtchen kreieren. Zweite Herausforderung war, ein Schokoladenschaustück zum Thema Tierwelten herzustellen. Hier widmeten sich Leonie Dold und ihre Teamkollegin dem Thema "Gefährlicher Dschungel". "Wir haben alle Tierfiguren von Hand modelliert, das war viel Arbeit."

Auf ihren Fernsehauftritt hat Leonie Dold ausschließlich positive Reaktionen bekommen. "Auf allen Social­Media-Kanälen, per E-Mail und am Telefon haben mich viele Leute beglückwünscht", sagt sie. Für sie war es spannend zu sehen, wie sie im Fernsehen "rüberkommt." Hier war sie positiv überrascht. "Wir sind so rübergekommen, wie wir als Team waren, da wurde nichts zusammengeschnitten."

Törtchen im Café Adler

Auch wenn sie selbst nicht mehr dabei ist, wird Leonie Dold die kommenden Folgen der Backshow im Fernsehen verfolgen. "Ich weiß ja auch nicht, wer als nächstes rausfliegt und wer am Ende gewinnt." Für alle, die die Kunstwerke der jungen Schwarzwälder Konditorin im Fernsehen angeschaut und Lust auf die süße Kreation bekommen haben: Zu Pfingsten will Leonie Dold die Törtchen aus der Show im Café Adler in Triberg, wo sie die Konditorei seit einem Jahr leitet, anbieten.