Triberg Tafelladen sucht für mittwochs neue Mitarbeiter

Triberg (kim). Der ehrenamtliche Dienst beginnt um 13.30 Uhr und dauert bis 17 Uhr. Im Tafelladen können jeden Mittwoch bedürftige Familien und Rentner günstig einkaufen. Die Waren werden gespendet. Wer beim Verkauf mithelfen will, kann sich am Mittwoch direkt im Laden in der Schulstraße 8 melden oder bei Karl Rißler, Telefon 07722/58 30 anrufen. Erika Probst, eine der wenigen Frauen, die schon jahrelang mithelfen, der Nußbacher Karl Rißler, der jetzt die Verantwortung trägt, und Praktikant Matthias Hüls waren bei der Verabschiedung von Veronika Grüning aus Villingen dabei, die den Tafelladen in Triberg mit aufgebaut hat und nun nach Recklinghausen zieht.