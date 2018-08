Triberg Syrer stellen sich vor

Triberg (ewk). In Triberg und Umgebung leben einige syrische Familien, die sich gerne bei einem Begegnungsnachmittag am Freitag, 21. September, im katholischen Pfarrsaal den Mitbürgern mit ihrer Küche präsentieren wollen. Sie möchten sich vorstellen und auch bedanken für die gute Aufnahme in Deutschland.