Triberg Swing und Tango zum Jubiläum

Karten sind im Vorverkauf erhältlich sowie an der Abendkasse. Eine frühzeitige Reservierung lohne sich für diese Veranstaltung, raten die Veranstalter. Kartenvorverkauf und Reservierungen sind ab sofort im Sekretariat der Jugendmusikschule unter Telefon 07724/4968 oder per E-Mail: jms@jugendmusikschulen.de möglich, ebenso in den Touristen-Informationen Triberg und St. Georgen sowie in Morys Hofbuchhandlung in Furtwangen.