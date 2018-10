Triberg Suchtfalle Smartphone

"Weitere Warnsignale für eine beginnende Sucht sind fehlende Kontakte mit Freunden und Vernachlässigung von Hausaufgaben oder anderen Verpflichtungen", erklärte der Referent. Auch wenn Jugendliche wütend und aggressiv werden, falls sie mal keinen Zugang zum Internet haben, sei das ein sicheres Zeichen für eine beginnende Sucht, die nicht mehr kontrolliert werden könne.

Menge-Altenburger listete auch andere Folgen vom übermäßigen Medienkonsum auf, wie zum Beispiel Bewegungsmangel und Übergewicht, fehlende Konzentrationsfähigkeit oder sogar Depressionen. "Auch die Strahlenbelastung ist nicht zu vernachlässigen, ganz zu schweigen von späteren Risiken wie Krebsgefahr oder Problemen bei der Fruchtbarkeit und bei Schwangerschaften", bilanzierte der Fachmann.

"Ich finde, das Smartphone ist ein tolles Gerät, man kann sogar Sprachen damit lernen", meinte eine Mutter. Eine andere wies darauf hin, dass in der Schule die E-Geräte benutzt und gefördert werden. "Das ist eine kontrollierte Nutzung, aber eigentlich sind erst 14-jährige Jugendliche reif für ein eigenes Handy", zeigte sich Menge-Altenburger, der selbst ein dreifacher Vater ist, überzeugt.

"Wenn wir den Kindern ein Tablet schenken, dann können wir es ihnen doch am Abend nicht einfach wegnehmen", hieß es aus dem Elternkreis. "Auch hier kommt es auf die Regeln an", betonte der Referent. Bei ihm zu Hause gebe es handyfreie Zonen und Zeiten. Abends legen die Kinder ebenso wie die Eltern ihre Geräte auf den Kühlschrank, denn diese dürfen nicht in den Schlafbereich mitgenommen werden. "Meine Kinder, die alle im Jugendalter sind, bekommen pro Tag eine halbe Stunde WLAN, dann wird automatisch abgestellt", so der Medienkenner.