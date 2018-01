Triberg Strobel erneut als Bürgermeister verpflichtet

Triberg (bk). In einer öffentlichen Sondersitzung des Gemeinderats am Mittwochabend im Robert-Gerwig-Tagungsraum im Kurhaus wählten die Ratsmitglieder auf Vorschlag von Bürgermeisterstellvertreter Friedhelm Weber aus ihrer Mitte heraus den ersten Bürgermeisterstellvertreter Klaus Wangler als Vertreter zur Durchführung der Vereidigung und Verpflichtung des am 12. November 2017 wiedergewählten Bürgermeisters Gallus Strobel. Wangler übernahm diese Aufgabe gerne und ließ den alten und neuen Schultes, auf eigenen Wunsch, erneut den Eid ablegen. Landrat Sven Hinterseh gratulierte dem wiedergewählten Strobel, überbrachte Glückwünsche namens des Schwarzwald-Baar-Kreises und wünschte alles Gute für die kommende Amtszeit.