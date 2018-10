Triberg Streit um KiK-Areal ist entbrannt

Doch es kam anders. Denn im Februar diesen Jahres beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung, das Areal durch eine neuen Nutzung aus der Tourismus- oder Gastronomiebranche wiederzubeleben und so gegen den Leerstand in der Unterstadt vorzugehen (wir berichteten).

Eine Veränderung des Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren sorgte laut der Sitzungsvorlage für die Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 8. Oktober, dafür, dass der eigentlich beabsichtigten Verkauf an die DRK Sozialdienste "unmöglich gemacht" oder zumindest "wesentlich erschwert" wird.

Strobel: "Wir sehen das Gelände nicht geeignet für das DRK an, schließlich wollen wir das Gebiet ja beleben." Man habe den Sozialdiensten aus Triberg deshalb andere Flächen, beispielsweise der Wohnmobilstellplatz oder die Grundschule in Nußbach, angeboten – "das sind allerdings langwierige Verhandlungen."

Widerruf der Erklärung

Da sich in der Angelegenheit bislang keine Lösung abzeichnet, soll der Gemeinderat am Mittwoch deshalb absegnen, dass vom Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht wird. Trotz der Verzichtserklärung, die ausgestellt wurde? "Eine solche Erklärung gab es nicht", widerspricht der Bürgermeister den Angaben von Dahlke.

Der ist schier aus allen Wolken gefallen, als er von den aktuellen Plänen der Verwaltung erfahren hat. "Man kann das Vorkaufsrecht doch nicht wie einen Optionsschein behandeln", poltert er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Aus seiner Sicht habe die Stadt die Informationen aus dem Kaufvertrag dazu genutzt, diesen durch die Aufstellung eines "völlig abwegigen Bebauungsplans" nichtig zu machen.

Denn die angestrebten Ansiedlung einer Fast-Food-Kette – im Gespräch waren unter anderem ein McDonalds, Burger King und Kentucky Fried Chicken – scheiterte. "Dabei haben wir auf die Stadt zugegangen und haben Zeit eingeräumt, um zu beweisen, dass es einen Interessenten gibt", so Dahlke. Und das, obwohl die Verwaltung den Eigentümer nicht mal über die Änderung des Bebauungsplans informiert habe, "so etwas habe ich noch nie gesehen!"

Als Folge der Absage der Fast-Food-Ketten sei die Immobiliengruppe dem DRK entgegengekommen und habe den Kaufpreis gesenkt – um die Angelegenheit nun endgültig vom Tisch zu haben. Allerdings ist mit der Absicht der Stadt, das Vorkaufsrecht zu nutzen, nun das Gegenteil der Fall. "Wenn die Stadt das Gelände nun zum geminderten Kaufpreis kaufen möchte, dann ist das definitiv anfechtbar", erklärt Dahlke.

Juristisches Nachspiel droht

Er habe den Fall bereits anwaltlich prüfen lassen und würde auch nicht davor zurückschrecken, Strafanzeigen gegen die handelnden Personen zu erstatten. Die Vorwürfe vonseiten des Eigentümers prallen an Bürgermeister Gallus Strobel jedoch ab: "Er kann entsprechende Schritte einleiten. Wir sind rechtlich sehr gut beraten."

Seitens der DRK Sozialdienste Triberg zeigt man sich über das Vorgehen der Stadt "in erster Linie enttäuscht", wie Geschäftsführerin Manuela Schwenk im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet. Sie hatte das KiK-Areal bereits seit 2016 im Blick, weil man am bisherigen Standort aus allen Nähten platzen würden. Schwenk: "Wir haben einfach zu wenig Platz, unsere Fahrzeuge müssen teilweise im Freien stehen."

Das KiK-Gebäude sei aus ihrer Sicht ideal, um dort sowohl die 18 Fahrzeuge, als auch die Verwaltung und Sozialräume für die insgesamt 40 Mitarbeiter unterzubringen. Die beiden Standorte in Nußbach, die von der Stadtverwaltung angeboten wurden, seien ihren Angaben zufolge aufgrund der dortigen Hochwassergefährdung nur mit einem deutlichen finanziellen Mehraufwand zu realisieren. Dazu fehle es den Sozialdiensten an Geld.

Kein Plan B beim DRK

Sie kritisiert insbesondere, dass der Bebauungsplan am KiK-Standort erst geändert wurde, als bekannt wurde, dass sich das DRK dort ansiedeln möchte. "Das war eine Reaktion auf unseren Kauf", so die Geschäftsführerin. Sie geht davon aus, dass die Stadt nun von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch macht – und damit für Kopfzerbrechen bei Schwenk sorgen würde. Denn einen Plan B gibt es beim Deutschen Roten Kreuz nicht. "Dann befinden wir uns in einer verzweifelten Lage."

DRK Sozialdienste Triberg Die DRK Sozialdienste Triberg bieten verschiedenste Dienstleistungen an, darunter Essen auf Rädern, Hausnotruf, nicht-qualifizierte Krankentransporte sowie Fahrdienste für Erwachsene und Kinder mit Behinderungen an ihre Einrichtungen.

Insgesamt verfügt die gemeinnützige GmbH über 18 Fahrzeuge und beschäftigt 40 Mitarbeiter. Derzeit haben die Sozialdienste ihren Standort in der Obervogt-Huber-Straße 13 in Triberg. Eigentümer ist der DRK-Kreisverband Villingen-Schwenningen. "KiK-Areal" und Bauanträge

Der Triberger Gemeinderat tagt am Mittwoch, 10. Oktober, ab 18.30 Uhr im Robert-Gerwig-Tagungsraum im Kurhaus. Auf der Tagesordnung stehen auch die Themen "KiK-Areal" (Ausübung des Vorkaufsrechts), Bauangelegenheiten wie der Antrag auf Baugenehmigung zum Abbruch der Gaststätte Berghof und Um- und Erweiterungsbau eines Gästehauses, Leutschenbach 22, in Gremmelsbach und der Antrag auf Genehmigung einer Werbeanlage mit Wechselbeschilderung, Hauptstraße 5 in Triberg.