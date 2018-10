Triberg Straßen haben Vorrang

Den Tagesordnungspunkt zum Haushaltsplan 2019 leitete Ortsvorsteher Reinhard Storz in der jüngsten Ortschaftsratssitzung mit einem Rückblick auf die Leistungen und Instandsetzungen im laufenden Jahr ein.

Triberg-Gremmelsbach. Zufrieden stellte Storz dabei fest, dass alle Vorschläge des Ortschaftsrats von Stadtverwaltung und Gemeinderat Triberg bewilligt wurden und durchgeführt werden konnten oder je nach Situation durchgeführt werden. Zu ihnen gehörend die neue Rathaustüre, die in den nächsten Tagen eingebaut wird.

Die Sanierung der Gefellstraße, das Geländer am Rappenfelsen, die Anlage für den Abfall am Kohlplatz steht bevor, mit der Erweiterung der Feuerwehrgarage wird angefangen, die Sanierung des Dorfplatzes bleibt auf der Tagesordnung, die Erweiterung der Urnenwand auf dem Friedhof ist in Arbeit, das Baumgräberfeld, die Toiletten im Rathaus, verschiedene Hundetoiletten in der Dorfmitte und an den Wanderwegen. Verzögerungen ergeben sich aus der guten Konjunkturlage, die Auftragsbücher sind voll.