Triberg Stimmen der Zauber-Besucher

"Wir waren schon öfter hier, es gefällt uns einfach sehr gut. Die letzten Jahre kamen wir wegen des Feuerwerks an späteren Tagen, aber heute kann unsere Tochter dabei sein, da haben wir das Programm eben umgestellt."

"Der Triberger Weihnachtszauber macht Spaß. Deshalb sind wir eineinhalb Stunden vom Klettgau hier hoch gefahren, um wieder dabei zu sein. Jetzt werden wir uns die Feuershow ansehen und noch ins Kurhaus gehen."

"Wir sind zum ersten Mal in Triberg, ich hab die Karten für den Weihnachtszauber am Montag als Weihnachtsgeschenk bekommen. Das Programm ist spitze, die Bands sind gut und die Feuershow will ich mir auch noch ansehen."